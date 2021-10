Meilleure baguette

Il devient notamment le fournisseur officiel de l'Élysée, pendant un an.

Pour son 25e édition, le Grand prix de la baguette de tradition française vient récompenser la boulangerie Leroy-Monti, 203 avenue Daumesnil. Sur les 228 baguettes déposées le matin même, celle proposée par le lauréat a su se démarquer et convaincre un jury présidé par Olivia Polski, adjointe à la maire chargée du commerce et de l'artisanat et composé de professionnels et de six Parisiennes et Parisiens.

Parmi les critères retenus : l'aspect du produit, la qualité de sa cuisson, la consistance de la mie, son odeur et bien sûr son goût. À l'issue du choix, les baguettes non consommées ont été données à l'Armée du Salut.