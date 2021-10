Meet law, le “Doctolib” du droit

Créée par la société Secib, membre du groupe Septeo (spécialisé dans l'édition de logiciel au service des cabinets d'avocats), la plateforme Meet law a été développée en 2017.

Dotée d'une technologie de partage et de synchronisation d'agenda, elle a été imaginée à partir du constat de la difficulté qu'ont les Français à trouver un avocat.

La demande d'un “avocat plus accessible” encore insatisfaite

« Près de 20 % des Français se procurent les coordonnées d'un avocat par les moteurs de recherche », d'après les résultats du Baromètre sur l'accès au droit, mené par l'institut d'études Odoxa et diffusé par le Conseil national des barreaux (CNB), en mai dernier.

« La grande leçon de ce premier baromètre, c'est une demande forte des Français d'un avocat plus accessible », remarque Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB.

Pourtant, comme l'explique Bertrand Pigois, le fondateur de Meet law, « nos équipes ont comptabilisé depuis le 1er avril plus de 1 600 recherches d'avocats non abouties en France ! Nous avons été confortés dans notre vision qu'il y a une nécessité de connecter utilement les avocats et leurs futurs clients. » C'est donc dans ce but que la plateforme a été imaginée.

Pour pouvoir y figurer, les avocats doivent payer un abonnement à partir de 29,90 euros par mois. Mais Meet law étant justement conçue pour développer leur business et éviter les « trous » dans leurs agendas, la somme devrait être rentabilisée.

Un mode de fonctionnement « à la Doctolib »

Comme la plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne Doctolib, Meet law permet de choisir parmi une sélection de professionnels ou de consulter les disponibilités de l'un d'entre eux.

Le mode d'emploi est le suivant : à partir du moteur de recherche de la plateforme, l'utilisateur en quête d'avocat sélectionne un domaine de droit, un département, une ville et/ou le nom d'un avocat. La plateforme lui permet de choisir directement son horaire de rendez-vous parmi les plages horaires indiquées comme disponibles par l'avocat. Il en sera ensuite notifié par mail et par SMS.