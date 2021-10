Médicys, première plateforme de médiation des huissiers de justice agréée par la CECMC

Médicys, leader français de la médiation en ligne et des modes alternatifs de règlement des conflits des huissiers de justice, est la première plateforme en ligne multi-secteurs agréée par la Commission. Ses membres sont nommés par le ministère de l'Économie. Avec cet agrément, les consommateurs pourront désormais recourir, avec toutes les garanties requises, à la plateforme Médicys. Selon un récent sondage (UFC-Que Choisir), 59 % des consommateurs rapportent avoir été impliqués dans un litige avec un professionnel au cours de l'année 2015. Beaucoup d'entre eux renoncent à mener des actions faute de moyens et de temps.

Pour les professionnels, Médicys propose une e-médiation modulable en fonction de l'intensité du litige (100 % en ligne pour les litiges simples, et par visio-conférence ou en face-à-face pour les litiges plus complexes) et une tarification spécifique allant de 60 à 300 euros. De nombreux professionnels ont d'ores et déjà fait confiance à Médicys. Plus de 70 partenariats avec des fédérations et des entreprises ont été conclus dans divers secteurs d'activité tels que : bâtiment, sport, ameublement, bijouterie-horlogerie, jardinerie, bricolage…). Près de 100 000 entreprises en France bénéficient donc d'accords de partenariat avec Médicys.

Médicys, en collaboration avec la Chambre nationale des huissiers de justice et le Laboratoire de Cyberjustice de Montréal, semble être la solution de médiation multi-sectorielle pour les particuliers et les professionnels.