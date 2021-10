Médiations gratuites : le CMAP solidaire des entreprises

Créé par la CCI de Paris Ile-de-France, le CMAP a vocation à accompagner les entreprises dans la résolution de leurs conflits, qu'ils résultent de leurs relations commerciales avec des partenaires externes, ou de leurs relations sociales avec leurs salariés.

Fort de 25 ans d'expérience et de l'accompagnement de plus de 10 000 entreprises, il assure des solutions alternatives au contentieux judiciaire, qui offrent des réponses dans des délais rapides, à un coût maitrisé et en toute confidentialité.

Le CMAP propose, pendant la période de confinement, des médiations gratuites pour permettre d'obtenir des solutions rapides.

Cette proposition sera applicable pour tous les litiges dont l'enjeu porte jusqu'à 50 000 euros.

En pratique, l'équipe de juristes assurera la mise en place et le suivi de la médiation et mettra à disposition des entreprises un médiateur agréé du CMAP. Celui-ci accompagnera bénévolement les entreprises vers la recherche d'une solution négociée, via une plateforme digitale fournie par le CMAP.