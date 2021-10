Médiateur FNA : Jean-Pierre Chevrot succède à Serge Valet

La fédération des entrepreneurs artisans de l'automobile et de la mobilité (FNA) salue Serge Valet, pionnier et précurseur de la médiation des litiges de consommation dans l'artisanat et la branche des services auto, et souhaite la bienvenue à Jean-Pierre Chevrot qui le remplace. Elle en profite aussi pour présenter le nouveau site internet du médiateur de la FNA.

