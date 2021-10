Medef International : webinaire entreprises France-Lituanie autour de la vice-ministre de l'Economie

Le Conseil d'entreprises France-Lituanie de MEDEF International vous invite à un webinaire autour de Mme Jekaterina ROJAKA, vice-Ministre de l'Economie et de l'Innovation de la République de Lituanie, M. Arunas LAURINAITIS, vice-président de la Lithuanian Confederation of Industrialists (LPK) et M. Nerijus ALEKSIEJUNAS, ambassadeur de la République de Lituanie en France, le lundi 29 juin 2020 de 10h à 12h.

Face à l'ampleur de la crise sanitaire, le Gouvernement lituanien a déployé ses efforts à travers plusieurs mesures de relance accompagnant la réouverture progressive de l'économie dès la mi-avril. Il a ainsi annoncé, le 19 mai dernier, un plan d'investissements de long-terme de 6,4 milliard d'euro, qui se focalisera sur le capital humain, le développement du numérique, l'innovation et la recherche, les infrastructures, la transition énergétique et climatique.

Ce webinaire autour de Mme Rojaka, en charge particulièrement des entreprises publiques et de leur privatisation et de la coordination des investissements européens, sera notamment l'occasion de bénéficier de l'analyse de la situation sanitaire et économique du pays et des perspectives de croissance, de mieux comprendre le Plan d'investissement de long-terme et les opportunités de développement qui en découlent ainsi que d'échanger directement avec la vice-ministre, le vice-président de la LPK et l'ambassadeur de Lituanie, arrivé en poste en aout 2019.

