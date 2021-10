Medef IDF : première édition virtuelle du Salon des transitions professionnelles

Crise sanitaire oblige, le Salon 2020 des transitions professionnelles sera virtuel. Organisé en partenariat avec la Préfecture de la région Île-de-France, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Paris Île-de-France, le Conseil régional d'Île-de France et Pôle emploi, cet évènement réunira du 3 au 15 décembre 2020 les acteurs de l'emploi et de la formation franciliens.

Selon les résultats d'une étude menée en juin 2020 par BVA, en France, 48 % des actifs affirment avoir au moins envisagé, si ce n'est réalisé, une reconversion professionnelle. C'est en réponse à cette réalité que le Medef IDF organise son Salon des transitions professionnelles. Ce dernier a pour objectif d'informer et d'accompagner tous ceux qui souhaitent trouver une nouvelle formation professionnelle ou un emploi parmi plus de 2 000 offres disponibles, par le biais de télé-entretiens avec des professionnels du recrutement, se réorienter, en suivant des ateliers, des séances d'audit et de coaching, s'informer en participant à l'une des 20 conférences animées par des experts, ou encore se lancer dans la création d'entreprise et l'auto-entreprenariat.

Plus de 60 exposants ont répondu présent pour donner aux participants les clés et la confiance nécessaires à un changement de voie professionnelle.