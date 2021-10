Nicolas de Bronac, fondateur de Pressing Sequoia :

1) Nicolas de Bronac, pouvez-vous nous parler de PRESSINGS SEQUOIA ?



Les pressings Sequoia sont nés d’un constat difficile sur le marché des pressings, qui n’a pas su s’adapter aux évolutions et aux exigences environnementales. Nous avons décidé chez Sequoia de prendre le contre-courant de ce métier traditionnel en créant une enseigne moderne, dynamique et innovante en rupture totale avec la vision traditionnelle. Aujourd’hui, nos services sont étendus et tournés à la fois vers les particuliers dans nos boutiques, vers les entreprises à travers nos centres de traitement spécialisés pour les uniformes et les hôtels, et le service en ligne pour ceux qui souhaitent des livraisons à domicile.



2) Vous venez de fêter la 34ème ouverture à Lyon, à quoi devez-vous ce succès ?



Le succès que nous rencontrons est du à l’adéquation entre les besoins des consommateurs français et le service, l’image et les prix que nous proposons. Notre technologie brevetée nous permet de proposer une prestation très haut de gamme pour un prix très raisonnable dans un environnement visuel qualitatif qui plait parfaitement à nos clients.



3) Quels sont vos ambitions pour votre réseau de franchise ? Avez-vous des projets de développement à l’international ?



Nous allons encore ouvrir une douzaine de pressing en franchise en 2013 pour arriver quasiment à 50 à la fin de l’année. Ensuite, nous prévoyons 20 à 25 ouvertures par an.



Nos ambitions internationales sont liées aux demandes que nous recevons. Pour le moment, nous ne souhaitons pas démarcher hors de nos frontières car nous avons encore beaucoup à faire sur le territoire national, avant de passer du temps sur l’international.



4) Sur la question des embauches, quelle est votre politique en matière de recrutement ?



C’est un métier dans lequel la qualification est primordiale, nous allons donc devoir créer une école de pressing dans notre atelier/entreprise de Montrouge où nous sélectionnerons des candidats à fort potentiel, notamment en reconversion, surtout à cette époque où le chômage est grandissant. Nous comptons former ces candidats de A à Z afin de leur apprendre un nouveau métier. Nous espérons que l’Etat et le Pôle emploi nous aideront dans cette démarche.