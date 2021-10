McDermott conseille Hanwha Solutions Corporation sur le projet d'acquisition de RES Méditerranée

L'acquisition, d'un montant de 727 millions d'euros, devrait être finalisée d'ici la fin du mois d'octobre après obtention, notamment, de l'avis des institutions représentatives du personnel concernées et des autorisations réglementaires. Fondée en 1999 et basée à Avignon, RES Méditerranée opère, entre autres, dans l'éolien terrestre et offshore, le photovoltaïque, le stockage d'énergie et le repowering.

L'acquisition de la société française de développement de projets d'énergies renouvelables s'inscrit dans la stratégie de Hanwha visant à apporter une contribution significative à la transition énergétique et à achever sa transformation en devenant un fournisseur complet de solutions d'énergies renouvelables de premier plan. Cette acquisition permettra de doubler le portefeuille de produits de Hanwha en Europe, pour le porter à environ dix gigawatts.

Hanwha Solutions Corporation est une société multinationale de services énergétiques, de pétrochimie et de développement immobilier dont le siège social se trouve à Séoul, en Corée du Sud. Hanwha Solutions est également la société mère de Hanwha Q-Cells, l'un des leaders mondiaux de l'énergie solaire. Le groupe RES, qui a été fondé en 1982 au sein du groupe Sir Robert McAlpine, est présenté comme la plus grande société indépendante d'énergie renouvelable au monde et son siège social se trouve à Kings Langley, en Angleterre.

Conseillers Hanwha Solutions Corporation :

McDermott Will & Emery, Paris : Guillaume Kellner (Corporate/M&A), Jilali Maazouz (Droit social), Laurent Ayache, (Réglementaire), associés, Charlotte Michellet (Réglementaire), Counsel, Boris Wolkoff (Corporate/M&A), Marion Schwartz (Réglementaire), Abdel Abdellah (Droit social), Charles de Raignac (Propriété intellectuelle), collaborateurs.

McDermott Will & Emery, Francfort : Dr. Bernd Meyer-Witting, Of Counsel, Florian Lechner (Corporate/M&A), associé

McDermott Will & Emery, Bruxelles : Hendrik Viaene, associé, Caroline Ruiz Palmer, Karolien Van der Putten (tous en droit de la concurrence), collaborateurs.