McDermott : arrivée de Nicolas Faguer, Associé au sein du département Contentieux

En provenance du cabinet Paul Hastings, Nicolas Faguer concentre sa pratique sur des litiges corporate (conflits d'actionnaires, contentieux post-acquisition) et commerciaux. Il est également très actif en matière de modes alternatifs de résolution des litiges. Nicolas Faguer accompagne une clientèle issue du secteur de la finance - fonds d'investissement, cabinets d'audit - mais aussi une clientèle corporate issue des secteurs régulés (numérique, télécommunications, énergie, …). Il est intervenu récemment, au soutien de l'équipe restructuring de Paul Hastings, dans l'intérêt de Mediapro sur les aspects contentieux du différend qui l'opposait à la Ligue de Football Professionnelle.

Nous souhaitions élargir notre équipe contentieuse dont l'activité est significativement croissante. L'environnement économique actuel et les évolutions législatives ont augmenté les besoins de nos clients en matière contentieuse. L'expertise de Nicolas, conjuguée à celle de notre équipe actuelle, nous permet de répondre parfaitement à cette demande. », souligne Grégoire Andrieux, Managing Partner de McDermott Paris.

L'équipe contentieux de McDermott Will & Emery intervient en droit pénal des affaires, investigations et conformité, ainsi qu'en contentieux corporate (conflits entre actionnaires, litiges post-acquisition et dans le cadre de restructurations, etc.), commercial, risques industriels, et responsabilité du fait des produits. Nicolas Faguer sera accompagné d'un collaborateur.

L'ADN de McDermott, sa trajectoire depuis 10 ans, ses ambitions et sa vision, répondent à mon projet professionnel. La sensibilité contentieuse du cabinet, avec l'équipe en place et ses compétences en matière de contentieux spécialisés (social, fiscal, propriété intellectuelle, public…), représente un véritable avantage. Je me réjouis de rejoindre ce cabinet composé d'avocats aussi talentueux qu'attachants, et que je connais pour certains depuis plus de 20 ans », souligne Nicolas Faguer.

Biographie

Nicolas Faguer, 47 ans, a débuté sa carrière au sein du cabinet Rambaud Martel (2000-2005) avant de rejoindre Proskauer (2005-2011) où il devient associé. En 2011, il intègre le cabinet Paul Hastings. Nicolas Faguer est titulaire d'un DESS de Juriste d'Affaires de l'Université Paris V (1997) et a été admis au Barreau de Paris en 2000. Il est régulièrement cité par les différents classements de la profession tels que Legal 500 EMEA, Décideurs, Option Droit & Affaires.