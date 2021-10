Mayotte en plein cœur de la capitale

L'Orangeraie du Sénat propose l'exposition photo de Thierry Cron consacrée à l'île de Mayotte. Cette exposition fait écho au livre de l'artiste intitulé, “Mayotte, l'âme d'une île”, paru en 2020 aux Éditions des Autres. Cet ouvrage est dédié aux Mahorais, et évoque les rencontres et les émotions de l'artiste à Mayotte, au travers de portraits et scènes de vie. Fruit de la rencontre avec l'écrivain Nassuf Djailani, l'œuvre apporte un regard croisé et une nouvelle lumière sur Mayotte, l'île au lagon. A travers le livre, on découvre les différentes émotions et la sensibilité de cette île de l'Océan indien. Le livre propose également plusieurs portraits d'hommes et de femmes vivant sur l'île.

L'exposition se tiendra au sein de l'Orangeraie Férou, située juste derrière le Musée du Luxembourg. Elle sera visible jusqu'au 7 septembre et se compose de quarante tirages grand format. Thierry Cron est un photographe français qui vit entre Paris et la Sicile, il a longtemps travaillé dans la publicité avant de se consacrer pleinement à son travail de photographe. Pour ces œuvres, Thierry Cron a reçu de nombreux pris tels que le Grand Prix Stratégie pour Decathlon, Grand Prix de l'affichage pour Giraudy. Cette exposition permet aussi de mettre en lumière Mayotte et son identité, ce qui touche au cœur les visiteurs lors de leur découverte de l'île. Mayotte, qui possède le plus grand lagon de l'océan Indien, est une destination touristique à part entière, qui s'adresse notamment aux amoureux de la plongée et des activités de pleine nature. Située dans le canal du Mozambique, Mayotte est composée de deux petites îles, Grande Terre et Petite Terre, chacune se laissant découvrir au gré des traditions locales, des cultures d'ylang-ylang et de la nature d'une grande richesse. Si l'exposition de Thierry Cron ne vous suffit pas pour découvrir cette île, Mayotte est actuellement accessible malgré la crise sanitaire pour tous les voyageurs ayant un schéma vaccinal complet et venant de France.

Accès Porte Férou – 19bis rue de Vaugirard – 6e ardt

Entrée libre de 11h à 19h30