Mayer Brown conseille Stoa dans le cadre de son investissement dans Poseidón Energía Renovable

La première phase du Projet de 48,3 MW – constituée de 16 turbines Vestas d’une hauteur moyenne de 132 mètres – a été mise en service en décembre 2019 et permet d’éviter l’émissions de 235 000 tonnes de gaz à effet de serre par an. L’investissement de Stoa permettra de doubler la capacité du parc éolien grâce à l’ajout d’une deuxième phase de 13 turbines supplémentaires.

Stoa est un investisseur à long terme dédié aux infrastructures durables et résilientes dans les pays en développement et émergents détenu par la Caisse des dépôts et l’Agence française de développement.

Mayer Brown a conseillé Stoa avec une équipe composée de :