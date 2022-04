Mayer Brown conseille Qualium Investissement sur l’acquisition de Recocash

Depuis 1971, Recocash propose des solutions sur mesure de recouvrement de créances, adaptées à chaque client aussi bien en B2B qu’en B2C. Son savoir-faire permet au Groupe de bénéficier d’un niveau d’efficacité et de satisfaction client élevé. Par ailleurs, Recocash, à travers sa filiale Altisys, a développé un logiciel innovant (Eagle-Act) spécialisé dans la gestion du poste client, permettant d’offrir à ses clients une gamme complète de solutions de recouvrement.

Reconnu comme l’un des principaux acteurs sur le marché français du recouvrement de créances, Recocash emploie environ 150 personnes sur deux sites, à Rambouillet et à Lyon. La Société traite plus d’un million de créances par an, et aide ainsi ses clients à optimiser leurs cycles de paiement et à améliorer leur trésorerie.

Depuis 2019 et sous l’impulsion d’IK, la Société a accéléré son développement et élargi sa base de clients, en particulier dans le segment du B2B grâce à son approche centrée client et à des process de gestion très efficaces. Qualium va acquérir une participation majoritaire aux côtés du management.

Mayer Brown a conseillé Qualium Investissement avec une équipe composée de :