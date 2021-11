Mayer Brown conseille Qualium Investissement dans le cadre de sa prise de participation dans Constellation

Fort de huit filiales spécialisées dont les métiers sont : conseiller, développer, intégrer et infogérer des solutions IT agiles, déployées « on premise » ou « as a service », le groupe Constellation réunit 400 collaborateurs et s’est fixé pour objectif d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2022.

L’opération vise à accompagner le développement par croissance externe de Constellation.

Mayer Brown a conseillé Qualium Investissement avec une équipe composée de :

Guillaume Kuperfils , Hadrien Schlumberger (associés), Margaux de Lembeye, Charlotte Crepon (collaboratrices) et Amélie Saurel (juriste) en corporate / M&A,

Maud Bischoff (associée), Constance Bouchet (collaboratrice) en financement,

Elodie Deschamps (associée), Alexandre Chagneau et Julia Videau (collaborateurs) en fiscal.

Richelieu Avocats a conseillé le Groupe Constellation et ses managers sur les aspects corporate et tax de l’opération avec une équipe composée de Vincent Merat, Guillaume Marguet (associés) et Domitille de Clavière (collaboratrice) et Goodwin a conseillé les prêteurs.