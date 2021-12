Mayer Brown conseille le management du groupe Asmodee dans le cadre du projet de cession du groupe à Embracer

Asmodee est un éditeur et distributeur français global de premier plan de jeux de société, de cartes à collectionner et de jeux numériques exploitant un portefeuille de plus de 970 jeux. Le groupe a connu une croissance significative grâce au soutien de PAI. Le rapprochement avec Embracer permettrait de créer le plus grand groupe européen du jeu.

Dans le cadre de l'opération, PAI deviendrait également actionnaire d'Embracer, avec environ 4% des actions, et le management d’Asmodee continuerait à opérer de manière indépendante.

La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'autorisation du contrôle des concentrations et la consultation du comité économique et social d’Asmodee.

Mayer Brown conseille le management d’Asmodee sur la structuration de l’opération avec Benjamin Homo, associé.

Le management était également conseillé par Serge Cohen, du cabinet Cohen, sur les aspects juridiques, et par Jean-Philippe Roux-Viola, de Céleste Consulting, sur les aspects financiers.