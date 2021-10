Mayer Brown conseille le groupe Primonial dans ses négociations exclusives avec Altarea

L'opération couvre les activités Asset management immobilier et Distribution ainsi que la participation minoritaire de Primonial dans La Financière de l'Echiquier et permettra de constituer en Europe le leader indépendant de l'épargne, de l'investissement et du développement immobilier.

Le nouveau groupe ainsi formé aura la capacité d'intervenir, en tant qu'investisseur et développeur, sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière, sur toutes les classes d'actifs, avec une puissante capacité de distribution et de conseil patrimonial en architecture ouverte, et une pratique reconnue des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Mayer Brown conseille le groupe Primonial, sur les aspects financement avec Maud Bischoff, Associée, et les dirigeants du groupe, sur les aspects fiscaux, avec une équipe composée de Christopher Lalloz Associé, Nicolas Danan, Counsel et Pauline Barbier, Collaboratrice.