Mayer Brown conseille la Mauritanie sur les accords-cadres de deux projets "Power-to-X"

Le projet Aman est un futur projet intégré de production d'hydrogène vert et d'ammoniac de 30 GW basé sur la production d'énergie renouvelable pour l'exportation utilisant l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau dessalée. Le projet Nour est un projet similaire à moindre échelle.

En concluant ces accords-cadres, les parties ont renforcé leurs engagements à développer deux des projets d'énergie propre les plus ambitieux sur le continent africain, conformément aux protocoles d'accord signés à Nouakchott l'an dernier. Les nouveaux accords-cadres élaborent les détails des phases de développement des projets, y compris la conception des projets et les principes de collaboration qui guideront la réalisation de ces derniers.

Ces projets permettront de débloquer une myriade d'opportunités locales découlant de la production durable d'énergie renouvelable à grande échelle et de contribuer à l'accès à une énergie propre, à des ressources en eau potable et au développement de nouvelles industries vertes au niveau local et à l'exportation.

Dotée de l'une des zones les plus importantes d'énergie éolienne au monde, au large de sa côte nord, associée à un fort taux d'ensoleillement, du fait de à sa proximité du désert du Sahara, facilitant ainsi la production de l'hydrogène le moins cher et le plus propre d'Afrique, la Mauritanie pourrait devenir l'un des principaux exportateurs d'hydrogène vert de premier plan, à proximité des grands marchés européens.

Mayer Brown a conseillé le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie avec une équipe dirigée par Olivier Mélédo, associé au sein du département Énergie et Infrastructures à Paris, et composée de Nick Kouvaritakis, Sean Prior (tous deux associés à Singapour) et Kirsti Massie (associée à Londres).

Linklaters (bureau de Paris) a conseillé le sponsor dans le cadre du projet Aman.

Gide (bureau de Casablanca) a conseillé le sponsor dans le cadre du projet Nour.