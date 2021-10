Mayer Brown conseille Charterhouse

Vermeg est leader du marché européen des logiciels de gestion d'assurance de personnes et un acteur mondial incontournable des infrastructures de marchés et des services titres. Cette société est présente en Europe et en Afrique.

Charterhouse a racheté les actions détenues par Crédit Mutuel Arkéa. Les fondateurs et l'équipe dirigeante réinvestissent dans la société aux côtés de Charterhouse.

Mayer Brown a conseillé Charterhouse sur la structuration de l'opération avec une équipe composée de Laurent Borey (associé), Nicolas Danan (counsel) et Alexia Artigas (collaboratrice).