Mayer Brown conseil des fondateurs et actionnaires du groupe Redslim

Mayer Brown a conseillé les fondateurs et actionnaires du groupe Redslim, acteur international du data management, dans le cadre de l'entrée à son capital d'Andera Acto, branche sponsorless mezzanine d'Andera Partners.

Fondé en 2013 et basé à Zug en Suisse, Redslim accompagne ses clients des secteurs de biens de grande consommation, dans la pharma et dans le luxe, dans le traitement et l’harmonisation de leurs données.

Cette opération sponsorless permet aux équipes de Redslim de conserver leur pleine indépendance, tout en bénéficiant d’un partenaire financier de premier plan pour l’accompagner dans ses perspectives de développement, que ce soit organique ou par croissance externe.

Mayer Brown a conseillé les dirigeants et actionnaires du Groupe Redslim, sur la structuration fiscale de l'opération, avec Nicolas Danan (Associé) et Maxime Billaut (Collaborateur).