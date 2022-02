Mayer Brown accompagne Eurazeo pour son investissement dans Cranial Technologies

Par cet investissement, Eurazeo entend accompagner le développement de Cranial Technologies aux États-Unis ainsi que sur d’autres marchés internationaux stratégiques en renforçant la notoriété de la marque et en développant ses cliniques, tout en élargissant son offre de produits dans des secteurs d’activité complémentaires.

Eurazeo est un groupe d’investissement mondial de premier plan bénéficiant d’une solide expérience dans le domaine de la santé qui permet d’apporter des capitaux financiers et humains aux entreprises de taille intermédiaire de ce secteur afin de les aider à réaliser leur potentiel de croissance.

Les équipes Tax, Transactions & Consulting des bureaux de New York, San Francisco et Paris sont intervenues sur ce dossier aux côté d’Eurazeo avec, à Paris, une équipe composée de Laurent Borey, Christopher Lalloz (associés) et Louis Nayberg (collaborateur) pour les aspects de structuration de l’opération.