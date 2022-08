Maxiburo, le mécène du festival Rock en Seine

Pour la 18ème édition du festival de musique, c’est une version XL qui attend tous les festivaliers. Cinq jours de programmation au lieu de trois jours habituels, une soixantaine de groupes de musique invités : Rock en Seine a vu les choses en grand cette année et Maxiburo, spécialiste de la vente de produits de bureau et d’articles de papeterie à destination des professionnels, a voulu prêter main forte au festival.

Mécénat et partage

« Après deux éditions reportées pour les raisons que tout le monde connaît, je suis particulièrement heureux de retrouver l’équipe de Rock en Seine », s’enthousiasme Marc Wacheux, le directeur général et fondateur de Maxiburo. Au programme, de belles têtes d’affiche sont prévues, avec les Artic Monkeys, Stromae, Tame Impala, Rage Against the Machine, ainsi que d’autres groupes très actifs sur la scène française ou internationale, tels que La Femme, James Blake, etc. « L’édition 2022 du festival promet d’être exceptionnelle par sa durée et les artistes à l’affiche », complète Marc Wacheux. Pour contribuer à l’organisation du festival, Maxiburo apporte son soutien en tant que mécène. Avec cette démarche, c’est aussi l’occasion pour Maxiburo de montrer une image valorisée de l’entreprise à ses collaborateurs et de permettre aux équipes de sortir du cadre classique de travail pour se rapprocher dans un contexte de loisirs. Même les clients les plus fidèles de l’entreprise seront invités à assister aux concerts de Rock en Seine depuis un accès VIP.