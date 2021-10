Matthias Fekl rejoint le cabinet KGA Avocats

Engagé depuis plus de quinze ans dans la vie publique de notre pays tant au niveau local qu'au niveau national, Matthias Fekl est d'abord un praticien du droit.

Magistrat administratif de formation, il a également enseigné le droit public à Sciences-Po Paris et à l'IEP de Bordeaux. Il a publié plusieurs articles de doctrine et est le co-auteur d'un ouvrage d'actualité du droit public. Par la diversité de son expérience, il connaît parfaitement les processus de fabrication, de négociation et d'application de la norme.

« Je suis heureux d'intégrer le cabinet KGA Avocats, un cabinet au professionnalisme reconnu tant en conseil qu'en contentieux, de taille humaine, qui propose un suivi personnalisé des dossiers et des solutions sur mesure. J'y développerai principalement deux types d'activités correspondant à deux de mes domaines d'expertise : le droit public et le conseil aux entreprises, notamment sous l'angle européen et international. Je rejoins des associés et des équipes dont je connais la très grande compétence et le total engagement professionnel et humain », déclare Matthias Fekl.

Il participera, d'une part, au développement de l'activité et au suivi des dossiers du département droit public, au sein d'une équipe de huit avocats qu'il animera aux côtés de ses associés Eve Derouesné et Marc Sénac de Monsembernard. Cette arrivée confirme l'excellence de l'activité Droit Public, développée dès le début des 1990 par Laurent-Xavier Simonel, ancien avocat associé, nommé récemment conseiller d'Etat en service extraordinaire.

« Nous sommes très fiers d'accueillir Matthias Fekl. Son expérience constitue un atout supplémentaire dans le cadre de nos activités auprès de notre clientèle française et internationale. Matthias apportera au cabinet sa compétence juridique et technique. Son approche stratégique des dossiers et son profil à la fois français, européen et international élargira notre visibilité et renforcera notre notoriété», déclare François Klein, président de KGA Avocats

Matthias Fekl développera, d'autre part, l'activité de conseil aux entreprises, en particulier en matière européenne et internationale avec notamment un focus sur l'Allemagne. À ce titre, il suivra aussi bien des projets d'entreprises françaises à l'étranger que des projets d'investisseurs étrangers en France. Il dispose pour ce faire d'une connaissance approfondie des réalités économiques contemporaines et parle parfaitement l'allemand et l'anglais.

Le recrutement de Matthias Fekl témoigne de l'attractivité de KGA Avocats et de sa croissance structurée et continue. Reconnu pour son expérience professionnelle, sa compétence et son ouverture à l'international, le profil de Matthias Fekl viendra en soutien des moyens d'ores et déjà déployés par KGA Avocats, partenaire du cabinet américain McGuireWoods et membre du réseau international d'avocats Pangea.