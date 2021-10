“Matrice/Ivry”, une commande de la Ville

Constituée de moules de lettres matérialisant l'ouverture et la potentialité du langage, “Matrice/ Ivry” met en scène les 20 consonnes de l'alphabet à hauteur d'assise, réalisées en bronze et implantées dans le passage du square de la minoterie. Les voyelles seront quant à elles produites à l'échelle “main” (2 cm) et offertes aux Ivryens habitant à proximité de l'oeuvre. Ainsi langage urbain et langage intime se complètent et se répondent.

L'œuvre donnera lieu à une interface avec le public et les établissements scolaires sous la forme d'ateliers, de rencontres et de lectures, évènements élaborés avec les services de la Ville. Une édition viendra retracer l'historique du projet depuis ses prémisses. Au travers de cette commande publique, la Ville d'Ivry poursuit son développement de l'art dans l'espace urbain en intégrant une œuvre de l'artiste franco-suisse, Agnès Thurnauer. Cette opération a été montée en partenariat avec l'aménageur de la Zac Ivry confluences Sadev94 et le ministère de la Culture – DRAC d'Île-de-France.