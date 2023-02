Matignon : Élisabeth Borne a reçu des étudiants pour échanger avec eux

Dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR), des étudiants ont dernièrement été reçus par la Première ministre Élisabeth Borne, afin de discuter de leur vie quotidienne et de leurs préoccupations. La deuxième édition des Rencontres jeunesse de Matignon, qui a réuni les syndicats étudiants, mais aussi plusieurs ministres dont Sylvie Retailleau, Christophe Béchu, François Braun, Carole Grandjean, Clément Beaune, Olivier Klein et Sarah El Hairy, était consacrée aux questions de l’accès aux droits, de l’alimentation, de la mobilité, de la santé, du sport et du logement.

« L’idée de base est d’intégrer les enjeux de la jeunesse dans chacune de nos décisions, dans chacune de nos politiques publiques, et je souhaite aussi que nous puissions avoir une feuille de route globale pour la jeunesse avec 20 à 30 actions très concrètes à mettre en œuvre rapidement et qui feront l’objet d’annonces au cours du printemps prochain. L’idée est que ce plan d’action soit pour les jeunes, mais aussi qu’il soit élaboré par les jeunes », a rappelé la Première ministre en introduction de cette heure et demie d’échange avec une vingtaine de jeunes.

« L’État sait tendre la main aux jeunes qui rencontrent des difficultés, pour leur permettre de s’en sortir. Nous sommes à l’écoute de vos attentes, de vos inquiétudes, de vos critiques, et puis de vos propositions », a poursuivi Élisabeth Borne. Avant d’ajouter : « Beaucoup d’aides existent, mais elles ne sont pas assez connues, et ne s’enchaînent pas assez facilement », reconnaissant qu’il faut « continuer à travailler dessus ».

« Le droit de tester plusieurs vies professionnelles »

L’un des premiers sujets abordés lors de cet échange a été le harcèlement scolaire. Les étudiants ont ainsi proposé plusieurs axes d’amélioration pour y remédier, notamment une sensibilisation plus forte dans les collèges et les lycées, mais aussi une formation pour les enseignants et un soutien psychologique en ligne plus important. L’anxiété des jeunes face à l’avenir a alors été mis au centre des débats. Sur ce point, le ministre de la Santé François a indiqué : « Nous aurons toujours des stress dans la vie, mais il faut travailler là-dessus dès le plus jeune âge. C’est dans le sport que nous apprenons à le gérer », mettant en avant l’important du bien-être. En réponse à une étudiante, qui a indiqué que pour certains jeunes un choix devait être fait entre faire des études ou préserver sa santé mentale, la cheffe du Gouvernement a rétorqué que « c’est un problème à creuser, puisque normalement les jeunes ne devraient pas avoir à faire ce choix-là ». Elle a aussi rappelé qu’il « est important d’avoir en tête que nous ne jouons pas notre vie sur notre première orientation. Nous avons le droit de tester plusieurs vies professionnelles ».

© AP. Élisabeth Borne, Première ministre

Gratuité des produits hygiéniques pour les moins de 26 ans

La précarité a ensuite été au cœur des échanges. Pour lutter contre la précarité menstruelle, des jeunes femmes ont notamment suggéré de rendre les produits hygiéniques gratuits pour les moins

de 26 ans. Une idée validée par la Première ministre. « Cette question, il faut que nous la mettions définitivement au musée et que nous apportions des réponses aux jeunes filles et jeunes femmes », a-t-elle réagi. La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau a précisé à ce sujet qu’il « fallait aller plus loin, mais qu’aujourd’hui dans tous les bâtiments Crous, dans les bibliothèques notamment, il y a des distributeurs gratuits de protections menstruelles ».

Plusieurs participants ont également évoqué la précarité étudiante, suggérant de réformer les bourses, en allongeant leur durée d'attribution à 12 mois, contre 10 actuellement. Un sujet sur lequel le Gouvernement a entamé une réflexion. Une autre participante a suggéré la création d'une "carte jeune" qui pourrait donner des avantages à tous les jeunes, y compris ceux qui ne sont

pas en études. Ce projet « nous tient à cœur », a assuré la Première ministre.

Transports, logements et permis à conduire

Les offres de transport, les logements étudiants ou encore le permis de conduire ont aussi été évoqués. « Nous devons mieux travailler avec les mairies sur ces sujets-là. C’est vrai pour le sport notamment, mais aussi sur les sujets de précarité. Plein de mairies mettent en place des tarifs spéciaux sur les transports. Nous avons une nouvelle alliance au-delà de la cohésion des territoires à mettre en place. La Première ministre le pousse. Nous réfléchissons aussi pour les logements étudiants », a précisé le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu.

Le ministre des Transports Clément Beaune a, quant à lui, évoqué des réflexions sur le permis de conduire, notamment sur le coût et l’âge pour le passer dans les milieux ruraux pour faciliter le déplacement des jeunes, même si une modification « est compliquée ».

« Nous devons élargir les offres de logements, mais aussi améliorer l’accès et la qualité du logement étudiant. Un travail est actuellement mené là-dessus. Le Crous et les bailleurs doivent s’emparer de cette question. Nous devons construire plus, là où nous avons besoin de plus de logement. », a indiqué Olivier Klein, ministre chargé de la Ville et du Logement.

« Continuons à travailler ensemble »

En clôture de la rencontre, la Première ministre s’est réjouie des idées mises autour de la table : « Vous avez beaucoup de proposition, d’enthousiasmes, mais aussi de solutions à apporter. C’est vraiment important de pouvoir continuer à les creuser avec vous et de les travailler. Tous les sujets abordés ont comme point assez central l’accès au droit. Il y a souvent des réponses qui ne sont pas assez connues, qui ne s’enchainent pas assez facilement et c’est pénalisant. Je rappelle que les solutions que nous pouvons apporter, peuvent relever de l’État, mais aussi des collectivités. Il faut donc que nous arrivions, territoire par territoire, à bien s’articuler pour apporter une réponse globale. Nous avons aussi bien noté les réflexions que nous devons avoir avec vous pour apporter une réponse rapide sur l’amélioration des bourses, et sur la carte jeunes. Les questions de santé sont aussi multidimensionnelles et essentielles, tout d’abord avec la précarité menstruelle et les enjeux de santé mentale. Je crois beaucoup au sport à de multiples titres, et nous devons travailler ensemble à l’amélioration du Pass’Sport. Pour la mobilité, là-encore nous devons le traiter avec les collectivités. Sur le permis de conduire, nous devons avancer sur le coût. Nous sommes conscients qu’il y a un grand chantier sur la réhabilitation des logements Crous, qui rentre dans notre objectif de transition écologique et de réduction de nos gaz à effet de serre ».