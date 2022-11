Mater Avocats, le nouveau cabinet spécialisé dans l’économie circulaire

Créé sous l’impulsion de Juliette Roquette et d’Ambre Perrochaud, avocates au barreau de Paris, Mater Avocats est un cabinet indépendant qui réunit des avocats partageant le même objectif : démocratiser, promouvoir et sécuriser la transition des entreprises vers une économie circulaire, pour une performance pérenne et un futur durable.

Rendre le droit de l’économie circulaire accessible afin de proposer, aux acteurs économiques et institutionnels, des solutions innovantes, pertinentes et adaptées, c’est la mission que se donnent Juliette Roquette et Ambre Perrochaud à travers la création du cabinet Mater Avocats.

Juliette Roquette et Ambre Perrochaud s’engagent auprès d’acteurs économiques pour les accompagner sur des enjeux réglementaires ou de conformité français et européens relatifs au cycle de vie des produits et des ressources (écoconception, droits et obligations du producteur, filières REP, libertés de circulation, etc.) ainsi qu’à la gestion des déchets (qualification, transfert, sortie du statut, processus de conformité, responsabilités, etc.).

Doté d’un positionnement sectoriel distinctif, Mater Avocats propose des solutions innovantes et opérationnelles développées spécifiquement pour l’économie circulaire : préservation des ressources, réduction du gaspillage, réemploi, recyclage ou encore valorisation des matières.

Concrètement, Mater Avocats conseille les entreprises et les accompagne dans le management de leurs risques, en pré-contentieux et en contentieux. Qu’il s’agisse de sociétés, d’associations ou de fédérations professionnelles, Ambre et Juliette interviennent ainsi dès leur structuration (choix de la forme sociale, rédaction des statuts, gouvernance et reporting RSE, reporting extra-financier, etc.) et les assistent tout au long de leur croissance ou de leur transformation (financement de projets circulaires, obligations vertes, fusions et acquisitions, joint-venture, etc.).

Pour les co-fondatrices de Mater Avocats, « les acteurs de l’économie circulaire sont confrontés à des enjeux opérationnels, contractuels et de financement bien souvent spécifiques, dans un contexte paradoxal de foisonnement et d’incertitude réglementaire. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu développer une offre de services juridiques dédiée à cet écosystème. Notre ambition : contribuer à normaliser l’économie circulaire ».