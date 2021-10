Mastercard lance le défi « Levelup21 » destiné aux PME et TPE

Afin de gérer leur activité au quotidien, les petites et très petites entreprises devront durant trois semaines relever de nombreux défis. Récemment, la digitalisation des métiers est venue s’ajouter aux problématiques déjà existantes. Cette digitalisation constitue un levier de croissance important et essentiel pour ces entreprises.

Une étude IFOP pour Mastercard révélait en début d’année que la crise sanitaire avait été un accélérateur pour 18 % des TPE françaises. Mais pour beaucoup, les freins à lever restent nombreux. 51 % des dirigeants des TPE jugent en effet que ces projets ne sont pas nécessaires et 67 % appréhendent cette digitalisation comme « un passage obligé », une « contrainte » plutôt que comme une opportunité. La pédagogie et la formation auprès des dirigeants de TPE sont donc ici un enjeu majeur. Le défi « Level Up 21 » s’inscrit dans cet objectif de sensibilisation et de pédagogie.

Un défi pédagogique et gratuit

Le défi proposé par Mastercard, Vcita et la CCI d’Ile-de-France dure 21 jours et est totalement gratuit pour les entreprises qui souhaitent y participer. Pendant les trois semaines, de nombreux défis sont proposés aux entreprises, dans le but de digitaliser leur activité au quotidien.

Pendant 21 jours, ce parcours 100 % gratuit et personnalisé apprend aux entrepreneurs à automatiser les tâches administratives les plus chronophages, créer des campagnes de mailing pour fidéliser la clientèle et expérimenter de nouveaux outils pour optimiser leur trésorerie et leurs encours. L’objectif final de ce défi étant pour l’entreprise d’augmenter sa productivité, développer son chiffre d’affaires et de stimuler sa propre croissance en un temps record. « Nous sommes conscients que la digitalisation est un sujet parfois difficile à s’approprier pour les entrepreneurs et relayé au second plan. C’est en ce sens qu’avec Vcita, nous mutualisons nos forces pour guider et accompagner les entrepreneurs de toutes tailles en leur démontrant que la numérisation de l’entreprise est un levier essentiel de croissance et de développement », explique Solenne Marquet, Director, Product Management chez Mastercard.

Ce défi est proposé entre autres par « les Digiteurs », l’offre digitale de la CCI Ile-de-France. Avec l’appui de conseillers numériques disponibles dans tous les départements d’Île-de-France, Les Digiteurs proposent des solutions concrètes et adaptées : ateliers, webinars, formations, plateforme web d'information, diagnostics, accompagnements individuels et événements numériques. Il est possible de s’inscrire à ce défi sur le site de Vcita ou de la CCI Ile-de-France.