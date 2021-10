Massaguer & Simon avocats, nouvelle structure dédiée au droit de l'urbanisme

Forts de leurs années d'expérience au sein de cabinets parisiens reconnus dans le domaine du droit de l'urbanisme et de l'aménagement, Thomas Simon et Aurélien Massaguer s'associent pour créer le cabinet Massaguer & Simon avocats. Les deux avocats se mettent au service de leurs clients leur expertise en matière d'urbanisme opérationnel (autorisations d'utilisation du sol :

permis de construire, permis d'aménager, etc.), d'urbanisme réglementaire (plan local d'urbanisme, schéma de cohérence territoriale et schémas sectoriels), d'aménagement du territoire (opérations d'aménagement, zones d'aménagement concerté, lotissement, concessions d'aménagement) ou encore d'action foncière (préemption et expropriation). Pour Aurélien Massaguer,

« notre cabinet offre une expertise à forte valeur ajoutée dans des dossiers comportant des questions pointues en droit de l'urbanisme (audit de permis de construire, montages immobiliers complexes, divisions foncières...) ».

Comme le précise Thomas Simon, « Nous veillons, par ailleurs, à ce que les réponses apportées à nos clients soient pragmatiques et adaptées à leurs délais de plus en contraints ».

Thomas Simon et Aurélien Massaguer accompagnent une clientèle aussi bien publique (collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics) que privée (promoteurs, aménageurs, lotisseurs, personnes physiques), tant en conseil qu'en contentieux.

Thomas Simon

Diplômé d'un M2 de droit de l'environnement (Paris I Panthéon Sorbonne) et d'un M2 de droit de l'urbanisme et de la construction (faculté de droit de Poitiers), Thomas Simon a exercé durant cinq ans chez Fidal, dans l'équipe de Patrick Hocreitère, avant de rejoindre un autre cabinet de référence en droit de l'urbanisme (ENJEA avocats).

Aurélien Massaguer

Diplômé de Sciences Po Bordeaux (section Affaires Publiques) et d'un M2 de contentieux public (Paris I Panthéon Sorbonne), Aurélien Massaguer a exercé pendant quatre ans au sein du cabinet Fidal, dans le département de droit de l'urbanisme et de l'aménagement animé par Patrick Hocreitère, avant de rejoindre deux cabinets de référence en droit de l'urbanisme (AdDen et ENJEA avocats).