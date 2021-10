Masques : « Nous nous sommes fait prendre un chargement par des Américains »

« Nous nous sommes fait prendre un chargement par des Américains qui ont surenchéri sur un chargement que nous avions identifié", a-t-elle assuré sur LCI. Cela n'a pas eu de conséquences financières puisque "on n'a jamais rien payé d'avance". Simplement "ce qui nous a échappé, on n'a pas pu l'avoir, on n'a pas pu passer la commande", a-t-elle expliqué.

De son côté, le président de la région Grand Est, Jean Rottner, avait regretté que « sur le tarmac, les Américains sortent le cash et payent trois ou quatre fois les commandes que nous avons faites, donc il faut vraiment se battre ».

Ce matin, les Américains démentent avoir ainsi fait de la surenchère sur les lots de masques de protection destinés à la France.