Marylise Lebranchu va à la rencontre d'entrepreneurs à Saint-Ouen

Dans les locaux du Phare, une structure qui accueille et accompagne des créateurs d’entreprises et des associations, la Ministre a pu s’entretenir avec des entrepreneurs d’Île-de-France tels que Mozaik RH, cabinet de recrutement engagé pour la diversité ou encore Ashoka, un réseau international d'entrepreneurs sociaux.



La ministre leur a présenté les principales mesures engagées par le Gouvernement dans le cadre de la modernisation de l’action publique pour simplifier les démarches administratives des entreprises à savoir la substitution de la déclaration sociale nominative (DSN) à quatre déclarations existantes (attestation employeur, déclaration de mouvements de main-d’oeuvre, déclaration pour le versement des indemnités journalières, formalités de radiation) et développement des services en ligne (télé-déclaration et télé-règlement de la TVA…)



La Ministre a également recueilli les témoignages et les suggestions des entrepreneurs présents afin d’améliorer encore l’efficacité de l’action publique par rapport à leurs attentes. Elle a rappelé en conclusion que les entreprises sont étroitement associées au travail de simplification administrative qui est mené actuellement puisqu’elles sont consultées chaque trimestre par le Gouvernement.