Martial Houlle : « Une très grande fierté d’avoir été élu président du Cercle Montesquieu »

Martial Houlle, secrétaire général du PMU, est le nouveau président du Cercle Montesquieu. Il succède à Laure Lavorel, qui avait été désignée en 2019. Il poursuivra notamment le travail entamé pour obtenir la confidentialité des avis des juristes d’entreprises et donner plus de moyens à la justice commerciale, tout en œuvrant pour sa numérisation et sa simplification, et créer des passerelles pour les professions du droit dans la lignée des propositions portées lors des États généraux de la justice

Affiches Parisiennes : Que représente, pour vous, cette élection ?

Martial Houlle : C'est d'abord une très grande fierté. C'est une très grande fierté parce que c'est une immense confiance qui m'est accordée par les membres du conseil d'administration et un peu plus largement par les membres du Cercle. C’est aussi une très grande fierté de succéder à Laure Lavorel, qui a été une très grande présidente. J'ai eu l'honneur d'être son secrétaire général. Et puis, en même temps, j'ai été aussi secrétaire général de Nicolas Guérin, qui était président du Cercle avant Laure. C’est un peu comme une course de relais. On ne fait pas carrière au Cercle Montesquieu. Le mandat de président, c'est une charge, c'est beaucoup de travail, mais on s'inscrit dans une sorte de transmission d'un président à l'autre. On ne travaille jamais tout seul. J'ai surtout la chance d'avoir pu constituer une équipe assez remarquable au bureau du conseil d'administration. Nous avons un peu renouvelé les cadres. Ce sera l’un des axes de la mandature. C'est ce que nous remontent nos membres. On a besoin, là aussi, peut-être, de changer les figures dans le temps. Nous avons plein de talents au Cercle Montesquieu. Nous avons plus de 500 membres. On voit pourtant presque toujours les mêmes têtes. Donc il faut, là aussi, que cela change, que ce soit aussi le cas dans nos organes de gouvernance.

© DR - Martial Houlle, Arnaud Dumourier, directeur de la rédaction du Monde du Droit, et Laure Lavorel, lors des Débats du Cercle Montesquieu.

A.-P. : Quels sont vos autres axes de travail ?

M.H. : C'est une volonté très forte, à la fois de moderniser la gouvernance du Cercle et de faire avancer nos sujets. Je pense notamment à la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. Le combat n'est pas terminé. Cela concerne plus largement la place du droit dans l'entreprise, la place du directeur juridique dans l'entreprise. Quel est notre périmètre de métier face à un choc de conformité ? Est-ce que ce sont des sujets qui contraignent nos responsabilités ? Est-ce que ce sont des responsabilités que nous devons embrasser ? Il y a la conformité blanchiment, anticorruption, RGPD… Vous avez autant de conformités que vous voulez aujourd'hui dans le monde monde économique. Nous avons la volonté très ferme d'aller adresser ces sujets. Nous allons nous organiser en conséquence, avec des comités stratégiques qui vont être composés de personnalités extérieures au Cercle. Il pourra s’agir de professeurs, d’avocats, de magistrats, d’économistes, qui vont venir enrichir nos réflexions, aussi sur ces sujets-là, assurer une meilleure promotion de nos produits. Le Cercle est merveilleux. Nous avons un fonds de commerce extraordinaire avec une qualité de production remarquable, une vitrine qui n'est pas toujours très lisible. Nous avons déjà accéléré depuis le début de l'année en la matière. Nous allons continuer.

Nous avons aussi l’ambition très forte de faire grandir le Cercle. Nous allons mettre en œuvre une vraie stratégie de croissance. Nous avons plus de 500 membres aujourd'hui. L'objectif, c'est d'être à plus de 1000 membres très rapidement. Cela se peut se faire dans deux, trois, ou quatre ans, peu importe. Si nous voulons asseoir la légitimité du Cercle, de nos actions, notamment en termes d'influence, pour défendre notre métier de directeur juridique, nous devons être plus nombreux et représenter encore plus le marché que nous ne le faisons aujourd'hui.

A.-P. : Ne craignez-vous pas que cela nuise au prestige de l’association ?

M.H. : Non, parce que le Cercle est d'abord prestigieux par la qualité des personnes qui le composent et je ne crois pas que le nombre diminue cette qualité. L’association est surtout prestigieuse par la qualité de ses travaux. Nous avons une intelligence collective et individuelle remarquable et c'est cela que nous devons mettre en avant. Vous savez, dans nos métiers, nous avons un triptyque qui est incontournable : le savoir-faire, le faire, le faire savoir. Nous sommes un peu moins bons sur le dernier point. C’est là-dessus que nous allons travailler.

Enfin, le dernier mot-clé, c'est l'équipe. Nous avons une belle équipe au bureau, une belle équipe au conseil d'administration, qui va là aussi quelque peu changer. Nous allons agrandir nos cercles d'expertise, de compétences. Nous avons quelques compliance officers au conseil d'administration. Il va falloir que tout cela se mette en musique gentiment et que là aussi, le Cercle s'enrichisse des expériences et des expertises diverses et variées des uns et des autres.