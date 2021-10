Marta Mendes associée chez Hoyng Rokh Monegier Véron

Marta Mendes a rejoint le cabinet en 2018 en tant que counsel, lors du rapprochement de Hoyng Rokh Monegier avec le cabinet français Véron & Associés, spécialisé en contentieux en brevets. La pratique de Marta se concentre sur les litiges en brevets et des secrets d'affaires. Marta est également connue pour son expertise en matière d'inventions de salariés, un sujet encore sensible et souvent contesté en France. Elle traite des dossiers dans tous les domaines technologiques ainsi qu'en pharma.

Marta a assuré la coordination complète de l'affaire Ceva contre Bayer, dans laquelle des procédures ont été engagées dans 15 pays ainsi que devant l'office européen des brevets.

« Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de contribuer davantage à l'excellence de cette équipe européenne en droit de la propriété intellectuelle et des brevets, et ajouter une pierre à l'édifice, aussi au regard des litiges transfrontaliers », commente Marta Mendes.

Sabine Agé, managing partner France : « Marta chemine à nos côtés depuis 2011. Nous avons pu, au cours de ces 10 ans, mesurer et apprécier sa pugnacité, la précision de son raisonnement juridique, son sens de l'organisation et son esprit d'équipe. Nous sommes heureux de la compter désormais comme associée, et de pouvoir notamment nous reposer sur l'expertise qu'elle a acquise pour développer notre activité de coordination de contentieux internationaux. Notre équipe en France comprend désormais 10 associés (parmi lesquels 8 femmes !) et 14 collaborateurs. »

Deux autres avocats ont également été nommés associés respectivement au sein des équipes de Madrid et Düsseldorf.

Hoyng Rokh Monegier compte ainsi désormais 46 associés en Europe.