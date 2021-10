Marketing digital : JVWEB annonce une levée de fonds de 25 millions d'euros

Forte d'une croissance de 10 % en 2020 et bénéficiant de l'explosion de la vente en ligne, JVWEB projette de poursuivre son développement à l'international et de doubler ses effectifs d'ici 5 ans. L'agence est devenue un acteur référent du marketing digital, en réussissant, malgré la crise sanitaire, à faire valoir une expertise qui lui a permis de poursuivre une croissance déjà exponentielle et d'afficher une croissance remarquable en 2020 : la PME montpelliéraine a recruté une quinzaine collaborateurs et généré un chiffre d'affaires de 13,2 millions d'euros, équivalent à une croissance de 10 % par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, partenaire officiel de Google et de Facebook, la PME française a récemment mis à nu les critères du Quality Score Google grâce à son outil innovant : SEISO. A l'heure où l'e-commerce continue de s'imposer comme nouvelle norme de consommation, l'offre de JVWEB se révèle être particulièrement utile pour les marques soucieuses d'optimiser leur campagnes publicitaires et présence en ligne.

Investir dans la R&D et se développer à l'international

Avec sa levée de fonds, JVWEB a pour objectif d'inscrire sa croissance sur le long terme. Présent en France (Paris et Montpellier) comme à l'étranger (Genève et Shanghai), le groupe a pour ambition de poursuivre son développement, en croissance interne comme externe, et de continuer d'ouvrir des bureaux à l'international. A terme, la PME souhaite doubler la taille de l'entreprise d'ici 4 à 5 ans et lancer de nouvelles offres qui répondraient à la problématique des annonceurs comme Studio Ads, pour la création de bannières/vidéos et de pages web optimisées pour booster les conversions des campagnes publicitaires, Retail Media, pour une meilleure présence des marques sur les sites des plus grands vendeurs en ligne, Tracking / Analytics, pour mesurer les données pour les analyser et mieux les comprendre ou encore SEISO Hub, une plateforme en ligne alliant le meilleur de l'expertise et des outils de gestion de campagne pour une croissance digitale rentable à destination des PME.

« En lançant JVWEB en 2004, je ne pensais pas créer le leader français du Google Ads. 17 ans après nous y sommes. Désormais je souhaite continuer de faciliter le marketing en ligne pour nos clients en lançant de nouvelles offres et en faisant grandir JVWEB à l'international. J'ai été particulièrement séduit par l'ADN très entrepreneurial de Capital Croissance, leur proximité humaine et géographique, la richesse de leur réseau et leur expertise digitale », déclare Jonathan Vidor, Président-Fondateur de JVWEB. « Nous sommes ravis de cette association prometteuse aux côtés des équipes de JVWEB à l'énergie débordante et avec des valeurs communes à celles de Capital Croissance. C'est une aventure passionnante qui nous attend avec de nombreux projets ambitieux de développement pour au moins doubler la taille du groupe à horizon 4-5 ans !», complètent Eric Neuplanche et Guy-Hubert de Fougères, respectivement fondateur et directeur de participations chez Capital Croissance.