Market data : Walter Billet accompagne Societeinfo.com

Bpifrance a lancé un large programme de transformation autour des données et de l'Intelligence Artificielle (IA) dans un contexte de transformation globale de la DSI.

Le programme, piloté par le Chief Data Officer (CDO) et sous sponsoring de la Direction Générale, comporte plusieurs objectifs, dont celui de la mise en place de la plateforme Data & IA, qui a vocation à devenir le coeur du SI de Bpifrance.

En parallèle, le chantier de transformation Cloud en cours induit d'importantes adhérences avec les travaux d'industrialisation de la plateforme Data & IA.

L'ambition de la direction est de construire progressivement un comptoir de données externes pour alimenter le portail/interface, ou tout autre besoin métiers relatif aux données de marché.

Dans ce cadre, Bpifrance recherchait des prestations d'agrégation et de mise à disposition de données externes et notamment :

Societeinfo.com a su proposer un périmètre de données extrêmement large et incluant notamment données légales, sites Web, données sémantiques, réseaux sociaux et contacts génériques sur l'ensemble des entités juridiques inscrites au RCS.

« En mettant en avant son savoir-faire et sa capacité à répondre aux enjeux des entreprises en matière de gestion et d'exploitation des données, Societeinfo.com démontre ici qu'il est de plus en plus courant pour une start-up de conclure un contrat structurant auprès d'un intervenant de référence tel que Bpifrance. Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner ses dirigeants et leurs équipes dans ce processus, en les aidant à structurer le contrat qui les lie désormais à cet organisme d'envergure nationale », se réjouit Alan Walter, associé du cabinet Walter Billet Avocats, spécialisé en IP / IT et données personnelles.