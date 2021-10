Marjane Satrapi expose à Paris

Jusqu'au 23 mars, à la galerie Jérôme de Noirmont (8e arrondissement), l'auteure de Persepolis présente 21 toiles acryliques réalisées entre 2009 et aujourd'hui, toutes des portraits de femmes dont les traits sont inspirés de personnalités connues dans son enfance à Téhéran. Si elle avait déjà exposé ses dessins, Marjane Satrapi n'avait jusqu'à présent jamais osé montrer ses peintures.

"Elle ne se sentait pas assez mature pour les dévoiler au public", explique Emmanuelle de Noirmont, galeriste et amie de Mme Satrapi. Les toiles de l'artiste rappellent les constructions géométriques en aplats bleus, rouges et jaunes de Mondrian, les scènes d'intérieur de Balthus et les portraits féminins à la couleur vive de Matisse. Des artistes qu'elle affectionne particulièrement.