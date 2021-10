BONNE TABLE / Marius : Paris-sur-mer…

Depuis l’ouverture, la philosophie de François Grandjean n’a pas varié d’un iota : proposer au quotidien le meilleur de la petite pêche tricolore. Un conservatisme de bon aloi est ainsi vertu première, sur fond de fraîcheur et d’irréprochable qualité. La carte, en effet, traverse le temps sans une ride avec ses incontournables ténors : salade de tourteaux aux herbes, langoustines décortiquées rôties, servies sur huile d’olive et basilic frais daurade cuite en croûte de sel, sole poêlée servie sur huile d’olive basilic ou meunière, duo de Saumon et Saint Pierre rôti, cabillaud rôti à la biscaïenne, coquille Saint-Jacques normande dans tous ses états, des premières pêches au terme de la saison… Les plats sont accompagnés de purée de pommes de terre à l’huile d’olive ou d’épinards frais. Des suggestions du moment –poilée de cèpes, steak de lotte rôti–, savamment proposée par François Grandjean viennent compléter cet aréopage groumant. Les desserts sont au diapason : soufflé chaud au Grand Marnier, salade d’ananas frais et fruits rouges, baba au rhum… Côté cave, le blanc fait florès : Menetou Salon 2010 de chez Clément, Pouilly Fumé La Doucette 2008, Château du Nozet, Chablis 1er cru La Forêt 2008 de chez Dauvissat… sans oublier un joli vin du mois, généralement une belle petite pépite à prix très raisonnable.