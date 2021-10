Marita Maier, rejoint le French Business Center en Inde

Marita Maier est diplômée (Diplom-Betriebswirt, 1983) de l’école de commerce de Reutlingen en Allemagne et de l’ESC Reims (diplôme d'études supérieures européennes de management). Elle intègre EY (Ernst & Young) en 1984 au sein de l’activité Audit grands comptes et rejoint en 2000 le département EY Transaction Advisory Services (TAS). A partir de 2009, elle occupe les fonctions de « Chief Operating Officer and People Leader » au sein du TAS pour la région EMEIA (Europe, Middle East, India, Africa).

Marita Maier intègre aujourd'hui le bureau EY de Mumbai (Bombay) et prend la tête des French et German Business Centers EY. A ce titre, elle sera plus particulièrement dédiée à l'accompagnement des clients français et allemands d'EY dans la réalisation de leurs projets et l'élargissement de leurs opérations en Inde. Elle assurera également un rôle d'ambassadrice auprès des institutions françaises et allemandes implantées dans ce pays.

EY en Inde regroupe plus de 8 800 associés et collaborateurs répartis dans 10 villes (Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai, Pune, NCR : New Delhi, Gurgaon, Noida). Aujourd’hui, les investissements directs français en Inde connaissent une phase d’accélération et les équipes du French Business Center travaillent en étroite collaboration avec les équipes d'EY en France pour offrir à leurs clients un service dédié et sur mesure et des solutions adaptées à leurs besoins et leurs enjeux spécifiques dans la région.