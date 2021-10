Marilou Ollivier rejoint Chhum Avocats Paris

Marilou Ollivier est avocate au barreau de Paris depuis novembre 2017.

Elle est titulaire d'un Master 2 de Droit et pratique des Relations de Travail de l'Université de Paris Sud (2014) et d'un LLM en Droit à finalité économique et sociale de l'Université Libre de Bruxelles (2016).

Elle est bilingue en anglais et espagnol (Castillan).

Marilou Ollivier a effectué un stage au cabinet international Clifford Chance d'avril 2014 à septembre 2014 et a accompli son stage final de l'HEDAC au Cabinet Frédéric Chhum Avocats.

Elle est auteure d'un mémoire sur le statut dérogatoire des cadres dirigeants.