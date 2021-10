Marie-Hélène JAN nommée Managing Partner de Vaughan Avocats

Marie-Hélène Jan en quelques mots

Avocat en droit des affaires et en droit des sociétés, Marie-Hélène Jan a rejoint Vaughan Avocats, cabinet d'affaires pluridisciplinaire, en 2013, après avoir été Associée gérante de sa propre structure. Depuis plus de 20 ans, Marie-Hélène Jan accompagne entrepreneurs et sociétés dans la création-reprise d'entreprises, ainsi que lors de la structuration de groupe. Son activité historique dans le Grand Ouest français confère à Marie-Hélène Jan une connaissance fine des problématiques propres aux entreprises locales implantées dans tout type de secteurs, comme l'agroalimentaire, le transport et les nouvelles technologies. Conseil régulier des acteurs économiques, Marie-Hélène Jan intervient dans le cadre de levées de fonds, accompagnement à la croissance, cessions de contrôle, fusions-acquisitions et restructuration d'entreprises (holding, groupes patrimoniaux), droit de la propriété intellectuelle et du numérique.

Sa vision des forces du cabinet

À la suite de sa nomination, Marie-Hélène Jan déclare : « Lorsque j'ai choisi de rejoindre Vaughan Avocats en 2013, j'ai eu l'intuition que le point fort du cabinet était sa capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. Nous n'avons cessé, depuis, de voir progresser les dossiers faisant appel à des solutions transverses, à tel point que je considère aujourd'hui que Vaughan Avocats est un cabinet de référence pour intervenir dans des domaines nécessitant une multi compétence comme la Réorganisation & Restructuration d'entreprises. Cette expertise, qui permet d'apporter une vision 360° des enjeux, est nécessairement un atout en cette période de crise Covid qui complexifie les questionnements stratégiques des entreprises. La deuxième marque de fabrique du cabinet est d'avoir su placer la dimension humaine au centre de ses préoccupations, bien avant que ce sujet ne devienne un lieu commun. Qu'il s'agisse de synergie entre nos différents bureaux, de partage des compétences entre les équipes - facilité par les nouveaux outils numériques - ou encore de reconnaissance envers les collaborateurs et de qualité de vie au travail. Mon objectif, à ce niveau, est de favoriser l'évolution en interne et d'accentuer l'attractivité de notre marque employeur vis-à-vis des nouveaux talents. Enfin, je me félicite du développement du cabinet en France comme à l'international et entends, bien évidemment, poursuivre cette ambition »

En effet, la force de Vaughan Avocats tient à sa capacité à s'appuyer sur des équipes à Paris et en régions capables de travailler en étroite collaboration, permettant ainsi d'offrir à ses clients des solutions innovantes dans tous les domaines du droit. Vaughan Avocats a également fondé GBL Alliance en 2017, réseau international de cabinets d'avocats partenaires, permettant de traiter des dossiers transfrontaliers d'envergure.

Marie-Hélène Jan s'attachera à conduire les projets de développement du cabinet dans la continuité de ceux initiés par ses prédécesseurs.

Secondée en interne

Pour ce faire, elle sera secondée par Bruno Courtine en qualité de Vice-Président. Associé fondateur du cabinet, Bruno a largement contribué à la notoriété de Vaughan Avocats par l'originalité des solutions qu'il propose en termes de gestion de l'emploi dans le cadre notamment des restructurations, réorganisation et des opérations de fusions. Il est un des rares Conseil à explorer des approches prenant en compte les enjeux économiques et sociaux liés à ce type de projet.

Managing Partner pendant 2 ans, Paul van Deth commente : « Je suis particulièrement heureux de la double nomination de Marie-Hélène et Bruno. Ce duo traduit le chemin que nous venons de parcourir vers une parité quasi parfaite (nous comptons 7 femmes parmi les 17 associés du cabinet, la plupart sont membres du COMEX). Il répondra aux ambitions du cabinet, notamment en matière de transformation digitale qui s'opère en accéléré au sein de notre profession ».

Cette évolution de la gouvernance de Vaughan Avocats s'inscrit dans sa stratégie de développement, fondée sur une croissance raisonnée et des synergies fortes entre ses bureaux, afin de se positionner comme un acteur de référence sur le marché français des cabinets d'affaires.