Marie de la Gastine, Elizabeth Bonan et leur équipe s'associent au cabinet Fidal

Elles rejoignent le département droit social de Fidal et interviendront sur les missions suivantes : prévoyance, frais de santé et retraite d'entreprise, épargne retraite, audit et harmonisation des avantages sociaux dans d'opération de restructurations, retraite des dirigeants et mandataires sociaux et enfin la gestion des contrôles et contentieux Urssaf ainsi que des contentieux individuels et collectifs en lien avec ces sujets.