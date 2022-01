Marie Crumière prend la présidence de l'Association des jeunes professionnels du restructuring

Avec plus de 150 membres actifs, l’AJR regroupe les intervenants clefs du restructuring (administrateurs et mandataires judiciaires, avocats, professionnels du chiffre et auditeurs, communicants de crise, banquiers d’affaires, établissements de crédits…). Désormais acteur incontournable du retournement, l’AJR est fréquemment consultée sur les sujets d’actualité impactant les entreprises.

Marie Crumière a rejoint en 2020 le groupe Restructuration et Procédures Collectives de Clifford Chance à Paris animé par Delphine Caramalli. Spécialisée dans les restructurations et procédures collectives complexes et multi-juridictionnelles, elle assiste les actionnaires ou repreneurs dans leurs opérations de restructuration ou de croissance externe et intervient également auprès d’une clientèle d’investisseurs domestiques et internationaux, fonds de private equity et autres prêteurs.