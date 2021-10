Marie-Célie Guillaume nommée directrice générale de Paris La Défense

Directrice générale de Defacto, l'établissement public de gestion de La Défense de 2014 à 2017, Marie-Célie Guillaume était depuis le 1er janvier dernier directrice générale par intérim de Paris La Défense, chargée par le préfet de Région de la mise en route du nouvel établissement public local issu de la fusion de Defacto et de l'Epadesa.

Marie-Célie Guillaume voit dans cette nomination « la reconnaissance du travail réalisé ». Rendant hommage à l'engagement et au professionnalisme des équipes de Defacto, elle place cette évolution « à un tournant historique avec la réunion des métiers d'aménageur et d'exploitant au sein d'un établissement local, émanation des collectivités qui assurent désormais pleinement le financement et la responsabilité de ce territoire hors norme ».

Selon Marie-Célie Guillaume, « à l'heure du Brexit, nous avons beaucoup d'atouts, mais également des défis considérables à relever pour être au rendez-vous : l'indispensable modernisation des infrastructures du quartier, le développement de nouveaux services pour favoriser la mixité, l'intégration de l'innovation dans l'écosystème de La Défense mais également dans notre façon de faire notre métier d'aménageur et d'exploitant. »