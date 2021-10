Marie Albertini rejoint PDGB

« Je me réjouis de rejoindre PDGB qui est un cabinet à taille humaine, reconnu sur le marché pour ses expertises, très ouvert à l'international et doté d'une forte dynamique entrepreneuriale », commente Marie Albertini qui apporte son savoir-faire en contentieux de la responsabilité, notamment du fait des produits, en risques industriels et professionnels ainsi qu'en droit des contrats.

Elle possède une grande expérience de la gestion de crises liées à des contentieux complexes ou de masse et de tous les types de litiges, domestiques ou internationaux, portés devant les juridictions étatiques ou arbitrales.

Particulièrement reconnue pour son expertise en matière de risques professionnels, elle accompagne ses clients dans la prévention et la gestion des maladies professionnelles et des accidents du travail. Elle est ainsi intervenue dans des dossiers emblématiques comme ceux de l'amiante.

Après avoir exercé pendant dix ans comme associée du cabinet Rambaud Martel, elle a participé à la création de Reed Smith à Paris en 2005, structure au sein de laquelle elle a été associée jusqu'à son départ pour PDGB.

Managing partner de PDGB et associé du département en Droit commercial – Contentieux – Arbitrage, Xavier Hugon se félicite : « PDGB confirme son ambition de développement et sa volonté d'étendre son activité afin de toujours répondre et anticiper les besoins de nos clients ».