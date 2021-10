Maria Lancri nommée Of Counsel chez GGV

Spécialisée depuis 20 ans en droit des affaires tant en conseil qu’en contentieux, Maria Lancri intervient, en France comme à l’international, sur toutes les questions de prévention des risques juridiques et réglementaires en entreprise, de concurrence, de sécurité des produits, de données personnelles ou encore sur la mise en place de programmes de conformité. Elle bénéficie par ailleurs d’une expertise particulière dans les secteurs de l’édition, du numérique, du e-commerce.

Maria Lancri a débuté sa carrière en tant que collaboratrice en contentieux et arbitrage au sein des cabinets J.P. Karsenty & Associés et Gorny & Celeyrette, puis a rejoint en 1998 les équipes de Ginestié, Paley-Vincent & Associés. En 2004, elle a intégré la direction juridique d’Hachette Livre où elle a été nommée successivement adjoint au directeur juridique en 2009 et Compliance Manager en 2013. Au cours de cette expérience, Maria Lancri a participé activement au développement numérique du groupe Hachette Livre (eBooks, logiciels, CRM, …), à son internationalisation et a mis en place la fonction Compliance au sein de ce dernier.

Bénédicte Querenet-Hahn, associée en charge de l’activité compliance au sein de GGV, se réjouit : « Nous sommes ravis d’accueillir Maria au sein de notre cabinet. Son arrivée confirme notre dynamique de croissance et permet ainsi de renforcer notre équipe d’experts en matière d’éthique des affaires. Sa double formation, en France et aux USA et son double parcours, en cabinet et en entreprise, vont nous permettre de continuer à apporter un conseil à forte valeur ajoutée à notre clientèle. »

Rattachée au département commercial, l’activité compliance de GGV est composée d’experts intervenant, en étroite collaboration avec les autres pôles du cabinet, dans le cadre de missions relatives entre autres à la gouvernance des entreprises et la responsabilité des dirigeants, la mise en place de codes de conduite et de chartes éthiques, de programmes de compliance et notamment de programme anti-corruption, de dispositifs d’alerte professionnelle (whistleblowing), et de conduite d’enquêtes internes.