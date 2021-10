Margo devient Memo Bank et vise toujours les PME

Mémo Bank est une banque indépendante visant à proposer des services de crédit, de dépôt et de paiement à une clientèle PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 2 et 50 millions d'euros.

Son objectif est de révolutionner les services bancaires destinés aux entrepreneurs « pour les aider à bien comprendre où ils en sont pour bien savoir où ils vont ». Sa différence tient à son approche qui associe l'utilisation d'outils digitaux intuitifs aux conseils de banquiers expérimentés.

« Pour nous, il ne s'agit pas seulement de fournir aux dirigeants de quoi gérer leur compte courant en ligne, il s'agit de leur libérer du temps pour qu'ils puissent se concentrer sur le développement de leur entreprise », expliquent ses fondateurs, entrepreneurs aguerris des secteurs bancaire et numérique.

Memo Bank a été conseillé par le cabinet d'avocats français Gide dans le cadre de l'obtention de son agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de la banque centrale européenne (BCE). L'équipe Gide était composée de Jean-Guillaume de Tocqueville, associé, Alexis Bonzom et Catherine Feunteun, avocats et docteurs en droit.

Ces derniers sont très fiers du travail accompli qui est un événement est inédit en France. C'est en effet la première fois depuis 50 ans qu'une entreprise indépendante de tout groupe bancaire obtient dès sa création un agrément établissement de crédit, la dernière en date étant Edmond de Rothschild. C'est aussi la première entreprise française indépendante à être agréée établissement de crédit au niveau européen par la BCE.