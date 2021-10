Marchés du Grand Paris Express

La Société du Grand Paris vient de notifier le marché́ pour le développement et le déploiement du Réseau Multi-Services (RMS) des lignes 15, 16 et 17 à un groupement piloté par Atos (Bull), associé à Axione et à Siemens. Ce marché, d'un montant de 153 millions d'euros pour un horizon de fin de déploiement en 2030, inclut aussi la fourniture des systèmes de vidéo-surveillance, de contrôle d'accès et de détection d'intrusions ainsi que la téléphonie et l'interphonie de l'ensemble des gares et ouvrages de ces lignes.

Le Réseau Multi-Services est un réseau de communication sécurisé desservant toutes les gares, les tunnels et les ouvrages de service. Il permet la communication à très haut débit entre le poste de commande centralisé qui supervise les métros automatiques, les rames et l'ensemble des équipements – 13 000 caméras, 11 000 accès contrôlés, 975 bornes d'appels – avec un haut niveau de fiabilité et de disponibilité.