Marché immobilier de La Défense : une année 2022 « exceptionnelle »

Dans un récent communiqué, Paris La Défense a donné les résultats de son étude sur le marché immobilier du quartier d’affaires en 2022. Une année qualifiée « d’exceptionnelle » en termes de prises à bail et de livraisons de nouveaux actifs primes, qui ravie l’établissement public.

En effet, pour la deuxième année consécutive, la demande placée de 218 577 m2 se situe 17 % au-dessus de la moyenne décennale. 68 % des transactions ont été réalisées sur des immeubles primes, neufs ou restructurés. « Des performances qui soulignent le dynamisme du marché immobilier de La Défense, conséquence d’une offre immobilière de très haute qualité et de services de premier plan », a indiqué l’établissement public Paris La Défense.

Diversification de l’activité économique

La diversification du tissu économique du quartier s’est renforcée au cours de l’année 2022 avec l’arrivée croissante de PME, ETI et d’entreprises issues de secteurs d’activités sous-représentés sur le territoire. Ainsi, Alain Afflelou, Pandora, Costa, Santarelli, Arkema, ou encore OGF ont choisi de rejoindre La Défense. L’établissement public a d’ailleurs précisé que « près de la moitié des transactions réalisées sont exogènes au territoire, confortant ainsi l’attractivité de Paris La Défense ». En plus des entreprises, des écoles d’enseignement supérieur ont renforcé leur implantation dans le quartier d’affaires, avec notamment la présence de l’Iéseg, l’arrivée du groupe Omnes Education à Cœur Défense et de l’ICN dans les Collines de l’Arche.

Un taux de vacance de 15,7 %

De son côté, le taux de vacance du quatrième quartier d’affaires au monde est également en augmentation, il a atteint 15,7 % en 2022. « Une hausse mécanique, qui s’explique par l’arrivée simultanée de plusieurs actifs immobiliers de très grande surface sur le marché », a rassuré l’établissement public, qui a rappelé qu’en 2022, « deux actifs emblématiques du quartier d’affaires ont été livrés », la Tour Hekla de 76 000 m2 et la Tour Aurore de 37 000 m2. En plus de ces deux gratte-ciels, le territoire a déjà accueilli en 2020 les tours Trinity, Alto et Landscape, et en 2021 les tours Eria, Akora et Origine, soit plus 400 000 nouveaux mètres carrés livrés au cours des cinq dernières années.