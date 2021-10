Marche des Fiertés : les avocats mobilisés

Soixante-treize pays du monde criminalisent l'homosexualité. Douze pays la rendant passible de la peine de mort. Cet engagement massif des avocats dans la Marche des Fiertés « marque le soutien de la profession d'avocats en faveur de l'égalité des droits entre les personnes hétérosexuelles et les personnes LGBT ».

Comme le souligne les avocats mobilisés, « affirmer et vivre librement son orientation sexuelle n'est pas un crime et ne devrait nullement avoir sa place dans un code pénal ». Selon eux, en France, les actes et agressions LGBT-phobes augmentent de manière inquiétante et les témoignages rapportant des actes plus spécialement lesbophobes explosent.

Pour dénoncer les discriminations sexuelles, les condamnations à mort et les exécutions des personnes LGBT+, ECPM, le barreau de Paris, le CNB et l'AFALGBT+ défileront donc le 29 juin lors de la Marche des Fiertés de Paris. À travers la campagne “La peine de mort est homophobe”, ECPM exhorte les 12 pays dont la législation prévoit la peine capitale pour homosexualité à la dépénaliser : Afghanistan, Arabie saoudite, Brunei, Émirats arabes unis, Iran, Mauritanie, Qatar, Nigeria, Pakistan, Soudan, Somalie et Yémen.

“Les avocats vous protègent”

À travers la campagne “Les avocats vous protègent”, les avocats se positionnent en faveur de l'égalité des droits et rappellent leur opposition ferme à toutes les discriminations et toutes les formes de violence. Les quatre organisations dénoncent également l'ensemble des 73 pays ayant une législation ouvertement homophobe et criminalisant l'homosexualité, rendue passible de peines d'emprisonnement, d'amendes ou encore de coups de fouet. Les organisations, dont ECPM qui participe depuis 15 ans au cortège de la Marche des Fiertés, se réjouissent de faire front commun aux côtés des avocats afin de défendre la liberté sexuelle et le droit à la vie de chacun, alors que l'homophobie d'Etat tue toujours. »