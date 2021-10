Marché des bureaux à Paris : nouvelle progression en 2017

Comme le souligne Alexandre Fontaine, directeur du département Paris de CBRE Group*, « Les indicateurs de Paris Centre Ouest sont au beau fixe avec une demande placée dynamique en dépit d'un stock d'offres de plus en plus restreint et des loyers faciaux en hausse, notamment dans les arrondissements du centre. »

Toujours selon CBRE Group, en 2017, les très faibles taux de vacance dans Paris intra-muros devraient entraîner une vague de reports vers des marchés plus offreurs. Les territoires Ouest et Sud pourraient en tirer avantage, comme le confirme Édouard Barbas, directeur du département Sud et Ouest : « L'Ouest francilien a signé une belle performance avec La Défense et Neuilly-Sur-Seine en fer de lance. Le Sud francilien s'est enrhumé mais des satisfactions se sont dégagées à l'image d'Issy-les-Moulineaux. »



*CBRE Group est une entreprise internationale de services et d'investissement dans l'immobilier d'entreprise. C'est l'une des plus importantes sur son secteur d'activité.