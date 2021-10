Marché de Noël Notre Dame : le Made in France à l'honneur

Dans la pure tradition du marché de Noël et conformément aux attentes des promeneurs étrangers et français qui cherchent à acheter local et français, le marché de Noël Paris Notre-Dame a ouvert ses portes pour la dixième année consécutive, à deux pas de la célèbre cathédrale. Il mettra à l'honneur des produits fabriqués en France.

Les Français sont de plus en plus sensibles à la provenance de ce qu'ils achètent, et veulent soutenir une économie locale tout en profitant de produits de meilleure qualité.

L'association “L'art et la Seine” a donc décidé en 2008 de créer le premier marché de Noël haut de gamme, proposant uniquement des produits conçus avec passion par des artisans experts dans leurs domaines.