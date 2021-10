Marc Henry et Mathilde Pardoux arrivent chez FTMS

Comme le précisent Mathias Chichportich et Elisabeth Mahé, avocats associés et co-managing partners au sein de FTMS, « Nous sommes très heureux de compter Marc Henry parmi nos associés, et nous souhaitons également la bienvenue à Mathilde Pardoux qui nous rejoint en tant que counsel.

Ces deux arrivées sont une nouvelle étape dans la dynamique enclenchée par FTMS. Elles marquent l'attractivité et l'ambition d'excellence de son pôle contentieux. »

Fort d'une expérience reconnue en contentieux, Marc Henry intervient aussi dans les procédures d'arbitrage en tant que conseil ou arbitre. Il vient d'être désigné Président de l'Association française d'arbitrage, AFA, une des plus anciennes et réputées institutions d'arbitrage en France. Ses 30 ans d'expérience au sein de cabinets internationaux lui ont permis de développer une polyvalence saluée par les guides et classements d'avocats les plus éminents de la profession.

Mathilde Pardoux, counsel, interviendra aussi sur les dossiers de dimension internationale, notamment anglo-saxons, et dans le domaine des contentieux bancaires et financiers.

Pour Mathias Chichportich et Élisabeth Mahé « Marc est intervenu avec brio dans des procédures d'arbitrage et des dossiers judiciaires de premier plan. Sa maîtrise des pratiques du monde économique anglo-saxon permettra à FTMS d'accroître son périmètre d'activité. L'arrivée de Mathilde est complémentaire. Par ailleurs, son intervention dans des secteurs d'activités variés apporte une expertise transversale au cabinet sur laquelle nous pourrons nous appuyer ».